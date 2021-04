Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, in urma discuțiilor pe care le-a avut cu ministrul Educației, ca dupa vacanța de primavara elevii vor reveni la cursuri pe baza acelorași scenarii dupa care au funcționat școlile in ultima perioada. „In ceea ce privește reluarea cursurilor dupa actuala vacanța, se vor aplica aceleași scenarii pe baza carora s-a desfașurat activitatea didactica in acest semestru. Obiectivul principal este reintoarcerea in clase a tuturor elevilor cat mai curand posibil, dar acest lucru depinde direct de evoluția epidemiologica”, precizeaza Administrația Prezidențiala,…