Iohannis contestă "Legea Trianon" la Curtea Constituțională Președintele Klaus Iohannis a contestat la Curtea Constituționala &"Legea Trianon&", susținând ca actul normativ este mai mult o declarație. Actul normativ a fost adoptat de Parlament la propunerea PSD care l-a acuzat pe 4 iunie ca nu are demnitatea naționala de a promulga legea.



&"În cazul legii supuse controlului de constituționalitate, se poate observa ca dispozițiile conținute și, în mod special, cele care ar trebui sa constituie obiectul de reglementare, au un caracter pur declarativ, deoarece acestea nu sunt determinate de nevoia de reglementare a unui anumit domeniu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

