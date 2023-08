Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Centenarului Mausoleului Eroilor de la Marasesti, in care aduce un omagiu tuturor inaintasilor care s-au jertfit pentru tara. In mesajul sau face referire si la conflictul din Ucraina, care ne aminteste ororile razboiului si datoria…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Centenarului Mausoleului Eroilor de la Marasesti, in care aduce un omagiu tuturor inaintasilor nostri care s-au jertfit pentru tara, dar face referire si la conflictul din Ucraina, care ne aminteste ororile razboiului si datoria…

- “In urma cu 106 ani, a inceput, la Marasesti, cea mai importanta batalie din campania anului 1917 din Primul Razboi Mondial, cand Armata Romana, cu sprijinul aliatilor, a reusit sa opreasca ofensiva Puterilor Centrale, stabilizand frontul pentru intreaga durata a razboiului. Aceasta importanta victorie…

- Dupa Kiev, delegația africana cu misiunea de a media in razboiul din Ucraina a sosit sambata, 17 iunie, in Rusia, pentru a se intalni cu președintele Vladimir Putin, in cadrul Forumului economic internațional de la Sankt-Petersburg. Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a dat curs ofertei…

- Mai multe echipaje ale ISU Arad au fost trimise in misiune marți seara in urma cutremurului cu magnitudinea 5,3, noteaza Mediafax.Echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vasile Goldiș au fost trimise in teren pentru efectuarea misiunilor de recunoaștere in municipiul și in…

- „Acum aș fi tentat sa va intreb ce inseamna o umbrela de securitate, fiindca Romania este in NATO și Moldova este un stat neutru, deci pur militar nu vad modalitați prin care sa intervenim in cadrul unui conflict, dar putem sa intervenim pentru perfecționarea personalului din Moldova pentru a-i instrui,…

- 47 de sefi de stat sau de guvern, presedintele Consiliului European, presedintele Comisiei Europene si presedintele Parlamentului Europeanvor lua parte la reuniune.Potrivit sursei citate, prin gazduirea Summitului Comunitatii Politice Europene, Republica Moldova isi reconfirma vocatia europeana si consecventa…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Ucraina și susținatorii sai occidentali ar putea face „ireversibila” o infrangere a Rusiei in razboi inca din acest an și a mulțumit Germaniei pentru ca este un „prieten adevarat” in timpul unei vizite la Berlin, scrie Reuters.Zelenski a obținut…