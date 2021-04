Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, dupa ce Ioana Mihaila a depus juramantul ca ministru al sanatații, ca așteapta de la noul ministru „sa acționeze eficient și sa comunice constant”.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat, miercuri, "foarte bucuros" ca in cadrul coalitiei de guvernare s-a ajuns la un "modus vivendi". Afirmatia a fost facuta la Palatul Cotroceni, la ceremonia de investire a noului ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila. "Preluati azi un minister foarte complicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind numirea Ioanei Mihaila în functia de ministru al Sanatatii. Ceremonia de depunere a juramântului va avea loc la Palatul Cotroceni, la ora 18,15. Ioana Mihaila…

- De 1 martie nu au lipsit marțișoarele și florile din școli, chiar daca ne aflam in timpul pandemiei. Dupa lungi dezbateri intre autoritați pe aceasta tema, parinții și elevii nu au renunțat la vechiul obicei. In aceasta dimineața la o gradinița din Sectorul 6 din București zeci de parinți și elevi au…

- Bucuresti, 11 feb /Agerpres/ - Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, intalnirea va avea loc la ora 14,00. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o sedinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la ora 14:00, a anuntat Administratia Prezidentiala. Ședința are loc la trei zile dupa redeschiderea școlilor și, totodata, in contextul in care a fost raportat primul caz de infectare cu COVID al unui elev , dupa…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, marți, de la ora 15.00, cu premierul Florin Cițu, cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, pentru a decide despre...

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, seful DSU, Raed Arafat, si directorul Centrului National de Supraveghere si Control al