Iohannis anunta ca dupa 15 mai nu vom putea colinda prin tara: Iesim din localitatea doar cu "motiv foarte serios"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un nou plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia puternic afectata de restrictiile impuse de epidemia de coronavirus. "Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici si este o veste buna pentru…

- Guvernul italian lucreaza la un nou pachet de stimulare a economiei, in valoare de cel putin 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari), pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat marti prim-ministrul Giuseppe Conte. Noile masuri, care ar urma sa fie date…

- 4.491 de decese au inregistrat SUA in 24 de ore, cel mai nou record mondial pe care il atinge mortalitatea coronavirusului. Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 32.917, relateaza AFP care citeza bilantul transmis de Universitatea Johns Hopkins. Acest bilant zilnic include…

- Amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo va genera "costuri foarte importante", au recunoscut joi organizatorii japonezi, care au anuntat infiintarea unui grup de lucru responsabil pentru gestionarea consecintelor acestei decizii istorice, generata de pandemia de coronavirus, informeaza AFP.…

- Obligatiile fiscale scadente si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta nu vor fi considerate obligatii fiscale restante, iar pentru acestea nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, precizeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP). Potrivit…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat noi restrictii severe, duminica, pentru a opri raspandirea virusului. Adunarile publice la care participa mai mult de 5 persoane au fost interzise, iar cetatenii nu mai au voie sa se intalneasca cu nimeni. Exista doar trei motive pentru care cetatenii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut, marti, Guvernului sa prezinte, in cel mai scurt timp posibil, un plan de actiune pentru protejarea economiei si a locurilor de munca in contextul crizei provocate de COVID-19 (coronavirus). "Domenii ca transporturile, turismul, retailul, alimentatia publica,…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea "extrem de fragila" a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI). Intr-o nota adresata ministrilor…