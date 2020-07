Iohannis: Alegerile locale se pot organiza în septembrie. Nu evenimentul în sine e problema, ci campania ​Președintele Klaus Iohannis susține ca alegerile locale se pot organiza în septembrie, daca se respecta regulile de protecție. El a precizat ca problema nu este procesul în sine, ci campania electorala care, de aceasta data, nu se va mai desfașura în mod tradițional.



&"​Alegerile locale în septembrie se pot organiza. Daca respectam aceste reguli simple, purtarea maștii, distanțarea. Nu evenimentul în sine e problema, ci campania. Nu pot sa-mi imaginez sa facem mari adunari electorale. Este o provocare și pentru politicieni. Procesul de votare în sine… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

