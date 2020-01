Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații luni, despre coronavirusul care a cauzat decesul a peste 80 de persoane in China, dar și despre masuri in Romania. „Astazi o avut loc o discuție interminsteriala, aștept sa aflu concluziile, trebuie sa luam aceasta chestiune foarte in serios. Pare a fi…

Un roman, care a revenit in țara din China, a ajuns la spital cu simptome specifice coronavirusului. Reacția medicilor Autoritațile sunt in alerta: Un roman, care a revenit in țara din China, a ajuns la spital cu simptome specifice coronavirusului. Reacția…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Palatul Cotroceni, ca este „destul de sceptic” cu privire la motiunea de cenzura pe care a anuntat-o PSD si pe care o sustine si UDMR dupa angajarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi.„Cu motiunea sunt destul de sceptic”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca obiectivul sau fundamental este acela de a construi o tara prospera, sigura si functionala. "Obiectivul meu fundamental este acela de a construi o tara prospera, sigura, un stat functional, cu institutii democratice consolidate, in care legea este…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca Donald Trump este in campanie electorala și cu siguranța nu va veni in Romania inainte de alegerile din Statele Unite, insa invitația pentru acesta ramane deschisa.