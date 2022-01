Iohannis a convocat CSAT pentru 26 ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc miercuri, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni.Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:• Situația de securitate in Zona Extinsa a Marii…

- In total, Palatul Cotroceni va avea anul viitor la dispoziție 90 de milioane de lei. In 2020, aceasta instituție a cheltuit 58 de milioane de lei. In 2021, Administrația Prezidențiala a avut la dispoziție 72,5 milioane de lei.Pe langa mașini, Iohannis vrea sa creasca și paza. Administrația Prezidențiala…

- Administratia Prezidentiala a transmis luni, 20 decembrie, ca propunerile de buget pentru 2022 ale institutiilor din domeniul apararii si securitatii nationale au fost avizate cu acordul individual al membrilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).„Conform procedurilor de lucru ale CSAT, propunerile…

- Scrisoarea prin care Nicolae Ciuca a renuntat la mandatul de premier desemnat a ajuns, marti, la Palatul Cotroceni, a confirmat, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala. Scrisoarea a fost inregistrata, marti dimineata, la Parlament. "Va aduc la cunostinta ca, la data de 1 noiembrie 2021,…