- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- Alexandra Stan, revine cu un nou single in limba romana – „Bine cu puțin rau”, o balada pop emoționanta despre iubirile toxice. „Bine cu puțin rau” ii poarta pe ascultatori printr-o calatorie plina de sensibilitate prin care Alexandra Stan iși prezinta abilitatea de a transmite emoții profunde prin…

- Artistul de origine greaca, Steve Ant, și Liviu Teodorescu prelungesc vara cu o melodie perfecta pentru petreceri si playlist-uri – „Mi Loca”. Piesa reprezinta o premiera pentru Liviu Teodorescu, cantand pentru prima data in limba spaniola, alaturi de un intro in limba greaca de la Steve Ant. „Mi Loca”…

- Daca la un “deja vu“ simțim ca am mai trait un lucru deja, la un “vuja de” avem sentimentul ca ce traim acum, nu vom mai trai niciodata iar. “Vuja De” este titlul celui mai recent single lansat de Butu, o piesa R&B romaneasca, printre puținele lansate in acest gen la noi in țara. Butu... View Article

- Ioana Ignat, una dintre cele mai talentate și apreciate voci din industria muzicala romaneasca, iși surprinde fanii de ziua ei și daruiește piesa „Seara de seara”. „Seara de seara” este o piesa care transmite emoție și melancolie și reușește sa cuprinda toate elementele definitorii ale creației muzicale…

- Carismatic și misterios, siropmov iși anunța urmatorul EP prin videoclipul piesei “In sangele tau”. Intr-un vibe general de indie-alternative, melodia povestește o dragoste punk dintre doi iubiți. “In sangele tau” a fost compusa de siropmov alaturi de Adrian Giurgescu și RISK, iar videoclipul a fost…

- Alessandro, un artist roman plin de talent și pasiune pentru muzica, lanseaza piesa intitulata “Pieptul meu urla”. “Pieptul meu urla” este o piesa compusa de catre Liviu Teodorescu și interpretata de Alessandro Mucea, care exploreaza sentimentele intense ale iubirii și ale dorinței de a fi alaturi de…

- Ioana Ignat și Marius Moga iși unesc forțele și pasiunea pentru muzica in prima lor colaborare – „In capul meu”. Aceasta piesa captivanta și emoționanta exploreaza complexitatea și profunzimea sentimentelor dintr-o relație, aducand in prim-plan gandurile și emoțiile care se perinda in mintea noastra…