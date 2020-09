Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a reactionat, marti, la anuntul ca Guvernul analizeaza posibilitatea sesizarii la Curtea Constitutionala a unui conflict juridic de natura constitutionala in legatura cu depunerea de catre social-democrati a unei motiuni de cenzura. Astfel, Simonis a afirmat…

- Actualul primar al orașului Sarmașu, ing. Ioan Mocean (PNL), și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la alegerile locale care vor fi organizate in data de 27 septembrie 2020. ”Candidez pentru un nou mandat de primar pentru considerentul ca dupa o experiența de 15 ani de inginer pe șantierele…

- Uniunea Salvați Romania a sarbatorit succesul de care a avut parte inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”, in plenul Camerei Deputaților. Ca urmare a acestei prime victorii, liderul partidului USR, care susține acest proiect, a realizat un videoclip amuzant pentru TikTok. In videoclip…

- Liderul PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a declarat vineri, 10 iulie, cu prilejul unei conferințe de presa, ca joi, 9 iulie, a avut intrevederi cu conducerile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, agenda intalnirilor…

- Opt persoane, din judetul Mures, banuite de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si liniștii publice si incaierare, au fost retinute de politistii mureseni, pentru 24 de ore. In fapt, la data de 27 iunie a.c., in jurul orelor 02.00, politisti din cadrul Poliției orașului Sarmașu au fost sesizati…

- Opt persoane, din judetul Mures, banuite de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si incaierare, au fost retinute de politistii mureseni, pentru 24 de ore. In fapt, la data de 27 iunie a.c., in jurul orelor 02.00, politisti din cadrul Politiei orasului Sarmasu au fost sesizati…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a venit astazi, la Parlament, unde s-a intalnit cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a-i prezenta argumentele științifice care ar justifica prelungirea starii de alerta. RRA transmite ca la discuții au participat și liderul…

- Traian Basescu a avut o intervenție mai puțin obișnuita, marți seara la Digi 24. Fostul președinte a fost contactat telefonic cu privire la situația incordata din Statele Unite. Liderul PMP s-a balbait pe tot parcursul declarațiilor. Imaginile au aparut la scurt timp pe rețelele de socializare, iar…