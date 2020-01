Ioan Lazar:Gabriel Plesa si robotii din USR In conferinta de presa de astazi domnul Ioan Lazar a comentat cu o fina ironie propunerea USR de a sprijini candidatura lui Gabriel Plesa la Primarie.Exact ca inaintea unei casatorii, spunea, domnia sa, cand se gasesc rude care sa nu fie de acord cu viitoarea mireasa, ba ca a mai fost casatorita, ba ca are copii din flori etc tota asa si cei din PLUS au dat de inteles ca n-ar fi de acord sa sustina un membru de frunte al altui, partid, dar ca pana la urma varianta ramane deschisa.Domnul Lazar a urat sa fie intr-un ceas bun hotararea USR aratand ca si ALDE AR FI SPRIJINIT O ATARE CANDIDATURA DACA… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele politice se pregatesc intent pentru alegeri locale in Alba. USR, in lipsa unui candidat propriu viabil, i-a propus viceprimarului PNL Gabriel Plesa, trecut pe ”linie moarta” in partid, sa candideze la functia de primar.

- "E o decizie pe care o poate lua doar domnia sa, dar vom avea un candidat puternic. Președintele Basescu oricand poate oferi surpriza pe scena politica. Sa nu ignore nimeni mesajul lui cand a spus: eu nu mi-am incheiat un mandat caștigat in primul tur in 2004. Deci oricand poate oferi o surpriza”,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca a vorbit la telefon cu liderul UDMR, Hunor Kelemen, care este de acord sa sustina alaturi de social-democrati motiunea de cenzura, dupa ce Guvernul isi asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi. Ciolacu a mentionat ca…

- Liderii PSD Gorj vor decide, pana la jumatatea lunii ianuarie, care va fi social-democratul care va fi aruncat in lupta pentru Primaria Targu-Jiu in alegerile locale de la sfarsitul acestei primaveri. Pentru candidatura la primaria municipiului resedinta de judet au fost vehiculate,…

- Nascut dupa 1990, mi-e greu sa comentez ceea ce se ințelege a fi cel mai mare act de curaj in istoria recenta a țarii. Ceea ce pot face insa, este sa ma intreb daca realitatea politica și sociala actuala este rezultatul pe care l-au avut in vedere. Curajul studenților din 89 a avut, din pacate, un efect…

- António Guterrez, secretarul general al ONU, a evidentiat contrastul dintre "leadershipul" si "mobilizarea" demonstrate de tinerii lumii în privinta urgentei climatice si lipsa de actiune a guvernelor care nu reusesc sa tina pasul cu urgenta problemei în pofida…

- Noua conducere a USR Bucuresti si candidatul formatiunii pentru alegerile locale vor fi stabilite pe data de 7 decembrie, in cadrul conferintei municipale, a anuntat presedintele interimar al formatiunii, Dumitru Dobrev. In cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de Nicusor Dan, Dumitru…

- Intrebat recent daca Marcel Vela poate ajuta mai mult Caransebeșul din postura de ministru, edilul a precizat: „In ceea ce-l privește pe domnul ministru, nu vad, din postura dumnealui, strict raportat la ministerul pe care-l conduce, cat de mult ne-ar putea ajuta, dar probabil relațiile pe…