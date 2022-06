Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a susținut o declarație politica in care susține ca o descentralizare mai mare poate aduce o dezvoltare mai rapida a Romaniei. Ioan Balan a spus ca Planul Național de Redresare și Reziliența aduce beneficii nu numai prin sumele consistente pe…

- Primaria Sebeș solicita o finanțare de 4 milioane de euro pentru transportul local. Pe ce rute vor circula autobuzele electrice Primaria Municipiului Sebeș a depus proiectul pentru finanțare nerambursabila europeana din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in valoare de peste 4 milioane…

- Primaria Cimpulung Moldovenesc vrea ca prin Planul Național de Redresare și Reziliența sa achiziționeze patru autobuze electrice in lungime de zece metri fiecare și sa inființeze șase stații de incarcare, din care patru rapide și doua medii. Anunțul a fost facut de primarul Mihaița Negura, intr-o intervenție…

- Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat ca in aceasta dimineața la ora 10 și 26 de minute a depus proiectul pe fonduri europene, respectiv PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența) pentru „Sistem de transport public ecologic metropolitan- etapa I-a” care vizeaza achiziția unui numar de 50 de autobuze…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in care a evidențiat faptul ca Planul Național de Redresare și Reziliența reprezinta o oportunitate deosebita pentru relansarea turismului romanesc, in special a turismului din Bucovina. Ioan Balan a precizat ca dupa doi ani in care…

- Consilierii locali ai Floreștiului au aprobat proiectul care prevede achiziționarea de autobuze electrice, in parteneriat cu municipiul Cluj-Napoca. Investiția se ridica la peste 70 mil. lei, iar cea mai mare parte a ei va fi asigurata prin Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, susține stimularea utilizarii materialelor de construcții produse in Romania pentru realizarea obiectivelor de investiții. Ioan Balan i-a transmis o intrebare ministrului transporturilor și infrastructurii, Sorin Grindeanu, in care a aratat ca in ciuda problemelor…

- Mai multe biserici de lemn și manastiri din județul Suceava au fost incluse in rutele culturale sau turistice care vor fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Anunțul a fost facut de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, care a declarat ca saptamana aceasta,…