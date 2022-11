Stiri pe aceeasi tema

- Și-a aparat intotdeauna credința ortodoxa cu demnitate și erudiție. A trait monarhia, comunismul, democrația. A invațat din toate, a ințeles mersul lumii și le-a aratat multora calea catre Dumnezeu.

- Zile in care sunt comemorați moșii sunt mai multe stabilite in calendarul și tradiția ortodoxa. Mulți dintre creștini știu destul de bine care sunt tradițiile legate de aceste zile, insa puțin pot spune ce sunt moșii și de unde provine aceasta expresie.Ce sunt moșiiPomenirea morților sau ”moșii” este…

- A inceput Postul Craciunului, iar credincioșii se pregatesc temeinic pentru nașterea Domnului. Renunțarea la alimentele provenite de la animale este destul de grea, dar exista cațiva inlocuitori foarte buni și naturali.

- Multe zodii din horoscop au noroc in perioada urmatoare, insa doar trei dintre acestea vor fi protejate de Dumnezeu in Postul Craciunului. Acești trei nativi din zodiac vor scapa de probleme și vor avea noroc in urmatoarea perioada. Daca pana acum au avut probleme, iata ca de acum totul va merge excelent…

- Potrivit decretului prezidential semnat de Vladimir Putin titlul i-a fost acordat "pentru curajul si eroismul de care a dat dovada in indeplinirea indatoririlor civice", relateaza Știri Diaspora. Vorbim, practic, despre cea mai inalta decorație a Rusiei. Protopopul Mihail Vasiliev, parohul unei biserici…

- Cand incepe Postul Craciunului 2022: Care sunt dezlegarile și randuielile liturgice Cand incepe Postul Craciunului 2022: Care sunt dezlegarile și randuielile liturgice Creștinii ortodocși intra in Postul Craciunului incepand cu data de 15 noiembrie. Prin durata acestuia de 40 de zile se amintește de…

- Parastasul și pomana sunt doua tradiții creștine diferite, chiar daca de multe ori sunt confundate. Acest lucru se intampla pentru ca parastasul și pomana sunt organizate de multe ori in aceeași zi. Afla care este diferența intre cele doua ritualuri creștine și care este semnificația lor:Ce este parastasul…