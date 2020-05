Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor Lucian Bode au participat, luni, la semnarea contractului de execuție a secțiunii 5 Curtea de Argeș – Pitești, a Autostrazii Sibiu – Pitești, anunța MEDIAFAX.Impreuna cu premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor Lucian Bode, la…

- Prime Minister Ludovic Orban stated on Monday, in Curtea de Arges (northwest of Bucharest), that investments in the transport infrastructure are a priority for the Government, and they have to develop "at miraculous speed"."From our point of view, the priority is represented by investment…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, la Curtea de Arges, ca investitiile in infrastructura de transport sunt o prioritate a Guvernului, fiind nevoie ca aceasta sa se dezvolte "cu o viteza miraculoasa". "Din punctul nostru de vedere, prioritatea o reprezinta investitiile in infrastructura,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca intentia Guvernului nu este aceea de a aplica politici de austeritate. Precizarile au fost facute dupa participarea la sedinta Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei.…

- Premierul Ludovic Orban are, sambata, o intalnire de lucru cu ministrul de Afacerilor Interne, Marcel Vela, cu privire la masurile de combatere a raspandirii virusului Covid-19 au precizat reprezentanti ai Guvernului. Intalnirea are loc la sediul MAI, fiind in desfasurare la momentul transmiterii…

- Guvernul Orban 2 a trecut astazi de votul Parlamentului dupa o procedura inedita. Voturile PSD au fost decisive pentru investirea guvernului, dupa ce mulți parlamentari liberali nu au fost prezenți din cauza ca s-au aflat in autoizolare, dupa ce au avut contact cu senatorul Vergil Chițac, confirmat…

- Consiliul Județean Buzau a aprobat miercuri, in ședința ordinara, bugetul de venituri și cheltuieli pe 2020. Suma din acest an alocata județului este cu aproximativ circa 37% mai mica decat cea din 2019. Asta, deși Romania a avut, in 2019, creștere economica și un PIB mai mare decat anii precedenți,…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, s-a dus in Olanda in incercarea de a-i indupleca pe cei din Regatul Țarilor de jos sa ne ajute cu intrarea in mult-ravnita Zona Schengen, scrie Agerpres.Romania se chinuie de foarte mulți ani sa fie admisa in Zona Schengen, insa, unul dintre prinpalii opozați ai noștri…