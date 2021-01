553 de centre de vaccinare anti-COVID sunt deschise in toata țara, dintre cele 1.177 inscrise in platforma naționala. Statistica este informație publica și a fost furnizata de STS la cererea Libertatea sambata, 23 ianuarie. Romanii de peste 65 de ani și bolnavii cronici nu vad in platforma drept centre unde se pot programa pentru vaccinare decat 213 dintre cele 553 active. Celelalte 340 in funcțiune sunt accesibile numai personalului celui din domeniile esențiale, cele mai multe personalului medical, dar și militari, MAI (100 de centre rezervate). O parte a personalului esențial, care nu are centre…