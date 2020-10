Stiri pe aceeasi tema

- Germania se pregateste pentru inceperea vaccinarilor impotriva SARS-CoV-2, iar primele ar putea avea loc „inainte de finalul anului curent”, susține publicația Bild. Germania se pregateste din timp pentru momentul in care vaccinul va fi gata pentru a ajunge la oameni. Si, potrivit publicatiei Bild,…

- Compania de biotehnologie IDT Biologika devine a treia companie germana de profil, dupa BioNTech si CureVac, care poate testa pe oameni un vaccin experimental impotriva noului coronavirus, dupa ce a obtinut avizul in acest sens al organismului german de reglementare a vaccinurilor, informeaza agenția…

- Compania de biotehnologie IDT Biologika devine a treia companie germana de profil, dupa BioNTech si CureVac, care poate testa pe oameni un vaccin experimental impotriva noului coronavirus, dupa ce a obtinut avizul in acest sens al organismului german de reglementare a vaccinurilor, informeaza Reuters.…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a atins, joi, pentru a treia zi consecutiv, un record in Olanda. Ministerul Sanatatii batav a avertizat ca actuala capacitate de testare este insuficienta pentru a face fata valului epidemic asteptat in lunile urmatoare, transmite Reuters, citata de…

- ​Autoritatea de reglementare antitrust din Germania a lansat o noua investigatie referitoare la relatia dintre gigantul comertului electronic cu comerciantii terti care folosesc platforma sa, a declarat seful institutiei, Andreas Mundt, transmite Reuters, citata de News.ro. Germania este a doua mare…

- Ministerul Sanatatii din Vietnam s-a inregistrat pentru a cumpara vaccinul anti-COVID-19 produs de Rusia, a anuntat vineri televiziunea de stat vietnameza, in contextul in care tara din Asia de Sud-Est se lupta cu un nou focar de coronavirus dupa luni bune in care nu se inregistrasera cazuri locale…

- Robert Koch Institute, un reputat institut german specializat in boli infectioase, a apreciat miercuri ca un vaccin impotriva noului coronavirus ar putea fi disponibil cel mai devreme in aceasta toamna, dar a avertizat ca aducerea sub control a pandemiei va fi un proces de durata, transmite Reuters.Citește…