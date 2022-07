Stiri pe aceeasi tema

Regiuni extinse din Sydney se aflau duminica dimineata sub ape, dupa ce ploile torentiale care au cazut in cel mai mare oras al Australiei au provocat inundatii severe in zonele cu altitudini mai joase din anumite suburbii, unde nivelul apei a ajuns pana la 1,5 metri, informeaza DPA si AFP.

Ploile torentiale au declansat o alunecare de teren in nord-estul Indiei, care s-a soldat cu moartea a cel putin 14 persoane, iar alte 30 sunt date disparute, au declarat, joi, autoritatile locale, relateaza The Associated Press.

Vremea nefavorabila din Munții Sebeșului, inregistrata in ultimele ore, a facut ca apa cazuta sa faca ravagii pe Valea Sebeșului, in apropriere de Barajul Tau. Reamintim ca, Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o alerta de cod galben de inundații valabil și pentru județul…

Cel putin 10 persoane au murit si circa doua milioane sunt izolate in urma unor inundatii nemaiintalnite de aproape doua decenii in nord-estul Bangladesh-ului, au anuntat sambata autoritatile, potrivit AFP.

Cel putin 45 de persoane au murit in Africa de Sud din cauza inundatiilor si alunecarilor de teren produse dupa mai multe zile de ploi torentiale fiind necesara interventia armatei, potrivit celui mai recent bilant comunicat marti de autoritati, informeaza AFP.

Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale si trei gospodarii din Marginea, judetul Suceava, au fost afectate grav de un incendiu izbucnit vineri, propagat cu repeziciune din cauza vantului puternic.

Cel putin 10 persoane au murit si sapte sunt date disparute dupa inundatiile produse in urma ploilor torentiale din nord-vestul Columbiei, au anuntat joi autoritatile, relateaza AFP si Reuters.

Bondi Beach, o plaja celebra din Sydney, a fost complet acoperita weekendul trecut de o serie de valuri uriase, formate in urma a doua sisteme meteorologice severe care s-au abatut asupra coastei estice a Australiei, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro.