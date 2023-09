Stiri pe aceeasi tema

- Premierul indian Narendra Modi si presedintele american Joe Biden au avut vineri o intrevedere bilaterala la summitul G20 care se desfasoara la New Delhi si au salutat "parteneriatul solid si durabil" dintre tarile lor, odata cu anuntarea unui acord care pune capat ultimului conflict comercial intre…

- Presedintele american Joe Biden si ceilalti lideri de stat din G20 sunt asteptati incepand de vineri la New Delhi, capitala Indiei, unde gazda lor, premierul Narendra Modi, spera sa faciliteze dialogul cu privire la Ucraina si incalzirea climatica, printre alte teme, in pofida absentei lui Xi.

- Presedintele american Joe Biden si ceilalti lideri ai G20 sunt asteptati incepand de vineri la New Delhi, unde gazda lor, prim-ministrul Narendra Modi, spera sa puna in actiune influenta diplomatica in crestere a Indiei si sa faciliteze dialogul cu privire la Ucraina si incalzirea climatica, printre…

- Premierul Li Qiang va conduce delegatia Chinei la un summit G20 care va avea loc la New Delhi weekendul viitor, a anuntat luni Ministerul de Externe al Chinei, indicand ca presedintele Xi Jinping nu va participa, anuland sansele de a avea o intalnire cu presedintele american Joe Biden acolo, transmite…

- Presedintele SUA, Joe Biden, s-a declarat duminica, 3 septembrie, dezamagit de absenta liderului chinez, Xi Jinping, la summitul G20 care va avea loc in India saptamana aceasta, asigurand ca va avea totusi ocazia sa il intalneasca, transmite luni Agerpres. Fiind intrebat despre absenta lui Xi Jinping…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a informat pe premierul indian Narendra Modi, cu care a vorbit la telefon, ca nu va participa la summitul G20 din septembrie, organizat la New Delhi. Cei doi au discutat mai multe "probleme regionale si globale de interes reciproc", se precizeaza intr-un comunicat preluat…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va participa la summitul G20 de luna viitoare din India, ci il va trimite pe ministrul sau de externe, Serghei Lavrov, a transmis luni biroul premierului indian Narendra Modi, potrivit AFP.Biroul lui Modi a precizat ca acesta a vorbit cu Putin la telefon si "si-a…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski vor avea miercuri o intalnire bilaterala in capitala Lituaniei, Vilnius, unde se desfasoara summitul NATO, a declarat agentiei Reuters un oficial din SUA.