- Acesta a spus ca interdictia nu se aplica combustibilului furnizat in baza acordurilor interguvernamentale membrilor Uniunii Economice Eurasiatice, conduse de Moscova, care include Belarus, Kazahstan, Armenia si Kargazstan. ”Restrictiile temporare vor ajuta la saturarea pietei combustibililor, ceea…

- Preturile petrolului au urcat la cele mai inalte nivele al anului in aceasta saptamana, continuand o crestere care i-a determinat pe unii analisti sa anticipeze ca preturile titeiului ar putea atinge 100 de dolari pe baril inainte de sfarsitul acestui an, transmite CNBC.Contractele futures…

- Piața internaționala a petrolului este in acest moment mai fragila decat pare la prima vedere și ar putea crea condițiile pentru noi majorari de prețuri pana la sfarșitul anului, avertizeaza unii specialiști.Deficitul zilnic de petrol pe piețele internționale se afla pe o puternica tendința…

- La exercitiile alianței militare participa contingente nationale din Belarus, Kazahstan, Kargazstan, Tajikistan si Rusia, in timp ce Armenia este singurul stat membru care nu a trimis trupe. Conform OTSC, la aceste aplicatii militare iau parte aproximativ 2.500 de militari si 500 de unitati de echipament.…

- Sute de mii de ruși au fugit din țara dupa ce președintele Vladimir Putin a hotarat sa invadeze Ucraina. Armenia, Georgia sau Kargazstan au fost statele preferate de academicienii, bancherii și inginerii ruși speriați de consecințele razboiului. Datele arata ca profesioniștii care au parasit Rusia in…

- Analiștii au examinat dinamica modificarii prețului benzinei in Romania și in intreaga lume in prima jumatate a anului și au calculat cați litri de benzina iși poate permite un roman cu un salariu mediu, conform picodi.com.Cele mai mici prețuri la benzina pot fi gasite in Europa de Est – in Belarus…

- Arabia Saudita a anuntat luni ca isi va extinde reducerea voluntara a productiei, de un milion de barili pe zi (bpd), cu inca o luna, pentru a include luna august, a anuntat agentia de presa de stat. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 0,6%, sau cu 43 de centi, la 75,84 dolari pe…