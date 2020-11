Interviul prințesei Diana provoacă scandal și după 25 de ani Fratele prințesei Diana, Charles Spencer, a declarat ca nu este deloc multumit de ancheta independenta solicitata de BBC asupra modului in care unul dintre jurnalistii postului britanic, acuzat ca ar fi falsificat documente, a obtinut in 1995 un interviu personal si socant cu sora sa, printesa Diana, informeaza AFP. „’Le-am spus celor de la BBC ca nu sunt deloc multumit de parametrii fixati pentru ancheta lor vizand interviul cu Diana pentru Panorama’”, a indicat acesta vineri pe Twitter reprosand totodata grupului media britanic cu finantare publica ca a limitat amplitudinea temporala a anchetei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

