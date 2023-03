Emma Paveliuc este caștigatoarea marelui premiu al Concursului Internațional „Afiș pentru Pace” (Lions International Peace Poster Contest). Ea are 14 ani și este eleva in clasla a VII a la Colegiul Național de Arta “Octav Bancila“ din Iași. Talentata, inteligenta și foarte pasionata de ceea ce face, Emma a reușit sa convinga cu creația sa un juriu internațional la un concurs la care au participat peste 650.000 de tineri. Competiția de anul acesta s-a construit pe ideea ca „viitorul este in mainile noastre și ca sa-l cladim bine, trebuie sa ne ajutam reciproc.” Emma a parcurs toate etapele, de…