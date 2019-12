Stiri pe aceeasi tema

- Radu Ioanid ar putea sa fie viitorul ambasador al Romaniei in Israel. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca intentioneaza sa il promoveze in aceasta functie. "Aceasta chestiune a fost in atenția mea tot timpul. Intenționez sa il promovez pe dl. Radu Ioanid, care va intra in procedurile diplomatice…

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta, sambata, ca ambasadorul Hans Klemm si-a incheiat mandatul si a parasit Romania, in cursul acestei zile. "Va multumesc pentru caldura cu care m-ati primit peste tot in Romania. Sarbatori fericite tuturor!", este mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Hans Klemm, potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi sambata pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE. Adrian Zuckerman a fost confirmat in functie de Senatul american…

- In semn de inalta recunoaștere și apreciere pentru implicarea personala la dezvoltarea relațiilor dintre țara noastra și Statele Unite ale Americii, pentru consolidarea Parteneriatului Strategic Romania - SUA, se confera Ordinul Național Steaua Romaneii in grad de Mare Cruce Excelenței Sale domnul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre "toate proiectele de interes comun din domeniile energetic, militar si de securitate".Ludovic Orban, pe șantier impreuna cu ministrul Transporturilor - Cand va fi gata mult așteptata…

- Statele Unite al Americii vor avea un nou ambasador in Romania, Este vorba despre Adrian Zuckerman, cetațean american nascut in țara noastra. Senatul american urmeaza sa voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrain Zuckerman in funcția de ambasador al Statelor Unite la București,…

- Ambasadorul SUA in Romania a discutat cu miniștri apararii și al justiției Ministrul apararii, Nicoale Ciuca, a avut joi, 14 noiembrie, o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, pe tema cooperarii între cele doua tari. În cadrul…

- Nascut in Romania, propus de Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american.Adrian Zuckerman a emigrat in Statele Unite, alaturi de familia sa, in SUA, la varsta de 10 ani. Citește și: Sorina…