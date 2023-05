Stiri pe aceeasi tema

- Ce filme apar pe Netflix in mai. Queen Cleopatra, printre ele! (VIDEO) Luna mai vine la pachet cu o mulțime de noutați pentru abonații Netflix. Platforma de streaming lanseaza numeroase titluri noi, printre care documentarul Queen Cleopatra, un film cu Jennifer Lopez, dar și filmele romanești Metronom…

- Cele mai asteptate titluri pe Netflix in luna mai sunt: „Queen Charlotte: A Bridgerton story”, un prolog al universului Bridgerton, centrat pe ascensiunea reginei Charlotte catre faima si putere; „The Mother”, un film cu Jennifer Lopez in rolul unei asasine care, dupa ani de zile petrecuti in ascunzatoare,…

- Serialul, creat de fostul presedinte american va avea 4 parți, narate chiar de Barack Obama, si va explora semnificatia muncii pentru americanii moderni intr-o perioada de schimbari rapide si “modurile in care gasim sens in munca noastra și modul in care experiențele și luptele noastre ne conecteaza…

- Atmosfera specifica Londrei din epoca Regentei a fost readusa la viata in Leicester Square din capitala britanica, vineri, cand echipa de productie si actorii din distributia "Queen Charlotte" au asistat in cadrul unei proiectii speciale la premiera acestui prim spin-off derivat din universul serialului…

- Serialul francez „Lupin”, devenit un fenomen mondial, va reveni pe Netflix pentru a treia parte in 5 octombrie, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Netflix și Shondaland lanseaza astazi trailerul oficial și noi imagini pentru viitoarea serie prequel Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Centrat pe ascensiunea reginei Charlotte catre faima și putere, acest prolog al universului Bridgerton spune povestea casatoriei dintre regina și regele George,…

- Serialul „Queen Charlotte: A Bridgerton Story” a fost anuntat marti, de Netflix si Shondaland. In timpul evenimentului, creatoarea si producatoarea executiva Shonda Rhimes a dezvaluit data premierei - 4 mai - si a oferit fanilor primele imagini din timpul filmarilor pentru mult asteptata productie,…

- Dupa un an intreg de scumpiri la utilitati si servicii de tot soiul, azi avem si o veste buna: Netflix s-a ieftinit in Romania incepand de ieri. Abonamentul Basic a sosit in tara noastra, dar fara reclame. Costa 4.99 euro pe luna, fata de 7.99 euro cat era pana acum si aduce continut HD si vizionare…