Stiri pe aceeasi tema

- "La finalul lunii septembrie, fondurile de pensii private au inregistrat rentabilitati real pozitive pentru participanti. Piata pensiilor private a reusit sa faca fata provocarilor generate de criza COVID-19 punand in evidenta capacitatea sistemului de pensii private de a obtine profit pentru participanti,…

- Comisarul european pentru Transporturi Adina Valean vorbeste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, despre cum vom mai calatori in UE, in pandemie, care va fi politica de testare, care sunt sansele de noi blocaje in aprovizionare si cum se vor putea intoarce romanii acasa de Sarbatori.

- Raportul Eurydice al Comisiei Europene privind echitatea scolara in Europa face o analiza privind structurile, politicile si performantele scolare in principal din tarile UE. Romania sta bine la reglementari birocratice, dar foarte slab la capitolul masuri concrete de sprijin. Criza COVID-19 pune paie…

- Piata de investitii imobiliare din Romania este cel mai putin afectata de criza sanitara, performand mai bine in primele trei trimestre ale acestui an, decat in intregul an 2019, cu un volum total al investitiilor de peste 738 de milioane de euro, arata un studiu de profil, noteaza Agerpres. "In…

- Piata de investitii imobiliare din Romania este cel mai putin afectata de criza sanitara, performand mai bine in primele trei trimestre ale acestui an, decat in intregul an 2019, cu un volum total al investitiilor de peste 738 de milioane de euro, arata un studiu de profil. "In pofida…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), va face o solicitare catre Guinness Book, pentru introducerea pieței asigurarilor RCA din Romania, care a reușit sa bata toate recordurile mondiale, inregistrand in trimestrul II al acestui an același numar de reclamații…

- Piața de bunuri de larg consum a crescut cu 12% in prima jumatate a anului fața de aceeași perioada din 2019, susținuta de scumpiri și de volume de vanzari mai mari cu 9,4%. Din datele prezentate de GfK și Eurostat, prețurile au crescut cu 5% in primul semestru. Volumele de vanzari au crescut dupa ce…

- Piata de capital din Romania s-a dezvoltat semnificativ in ultima perioada in directia emisiunilor de obligatiuni, comparativ cu zona de ofertelor publice initiale (IPO-uri), unde ritmul este in continuare unul lent, insa prima jumatate a anului a fost afectata puternic de extinderea virusului COVID-19,…