Interviu cu publicitarul Bogdan Prăjișteanu: ”Presa scrisă devine digitală pas cu pas” Cum arata azi media (zona de publicitate in special) fața de anii 2000? Dar fața de anii ’90? O intrebare ce ma duce cu gandul la prefața unei carți despre istoria publicitații media din Romania. Dupa 28 de ani de publicitate pot spune ca piața de publicitate media a evoluat spectaculos. Cand vorbim despre anii ’90, imi aduc aminte despre intrarea mea in publicitate, cand student fiind am inceput colaborarea cu agenția Grey. Atunci publicitatea media era mai ales despre cumpararea de minute de publicitate la TVR1 si TVR2, negociind cu directorul comercial al stației sau cumparand de la unul-doi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

