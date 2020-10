Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de internare a pacientilor in Sectia clinica de neurologie a Spitalului Universitar de Urgenta Elias se suspenda, dupa ce 11 angajati au fost depistati pozitiv la noul coronavirus si se limiteaza activitatea sectiilor chirurgicale si a Unitatii de ingrijiri postoperatorii la preluarea…

- Violeta Tanase, sefa Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Ploiesti (SJU), a anuntat intr-un interviu acordat Digi TV ca de cateva saptamani medicii aleg intre pacienti si decid pe cine salveaza, pentru ca nu mai sunt locuri la terapie intensiva.

- Bolnavii cronici nu vor mai fi internați, de luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Decizia a fost luata de conducerea unitații medicale din cauza creșterii numarului de cazuri de Covid-19, relateaza Mediafax.Potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) are zeci de angajați depistați cu COVID-19 sau trimiși in carantina. Potrivit lui Ion Rușeț, consilier al președintelui Directoratului CEO, in prezent sunt 26 de salariați confirmați cu coronavirus. Aceștia se afla internați in spital și beneficiaza de tratament de…

- Madridul a devenit prima capitala europeana care a reintrat in carantina totala din cauza pandemiei de coronavirus. Masura a intrat in vigoare vineri si se refera si la alte noua orase din vecinatatea capitalei spaniole.

- In data de 17 septembrie a.c., Curtea Europeana de Justiție (CJUE) a dat caștig de cauza Hidroelectrica in procesul cu ANRE avand ca obiect restricțiile impuse de reglementator cu privire la exporturile de energie electrica, in cauza C-648/18 (Trimitere preliminara – Piața interna a energiei electrice…

- Sute de echipamente medicale vor ajunge la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, prin intermediul unui proiect cu finanțare europeana nermbursabila. Este vorba de un demers al Consiliului Județean Gorj care a aprobat proiectul denumit „Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19…

- Momente dificile, pentru șeful Unitații de Primiri Urgențe din Spitalul Județean Buzau. Dr. Adrian Zoican a fost confirmat, astazi, cu SARS-COV-2, dupa ce a cerut sa fie testat de catre DSP Buzau. Confirmarea medicului șef de la UPU este inca o lovitura pentru sistemul de sanatate buzoian, dupa focarul…