Intervenții ale pompierilor după codul portocaliu de furtună din estul județului Timiș Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați sa intervina pentru a indeparta efectele furtunii care s-a abatut asupra mai multor localitați din estul județului. Astfel, pompierii din cadrul Stației Faget au fost solicitați sa intervina pentru degajarea a doi copaci cazuți pe carosabil și pentru evacuarea apei dintr-o curte, in orașul Faget. Sursa foto: […] Articolul Intervenții ale pompierilor dupa codul portocaliu de furtuna din estul județului Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundații valabila pe rauri din 12 județe pana marți seara. Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Mures (judetele: Alba, Sibiu si Hunedoara), Bega (judetul Timis), Timis (judetele: Caras Severin si Timis), Cerna (judetele: Gorj…

- Ca la romani: Un tren a lovit o vaca din plin și a deraiat. Pompierii au fost solicitați sa intervina Ca la romani: Un tren a lovit o vaca din plin și a deraiat. Pompierii au fost solicitați sa intervina Un tren Regio a deraiat, sambata, in judetul Mures, dupa ce a lovit o vaca, fara a exista persoane…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost solicitat sa intervina astazi, 21 iunie, in judetul Constanta.Potrivit ISU Constanta, este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata pe DN22 la intersectie cu DC82.Misiunea este in dinamica. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu in Satul Posta, Judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta, salvatorii Detasamentului de Pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina…

- Potop și grindina in Faget, Timiș. Culturile oamenilor sunt compromise Ultima actualizare: 10-06-2022 08:43 S-a rupt cerul ieri in localitatea Faget, județul Timiș. In nici 20 de minute, strazile și gradinile au fost acoperite de un strat consistent de gheața. Oamenii nu cred ca mai pot salva culturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna, valabila in zone din Transilvania si Banat, in urmatoarea ora. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Meteorologii au emis o avertizare de tip cod portocaliu, valabila pentru doua localitați din Timiș. Județul se afla deja sub cod galben de vreme rea. UPDATE. Codul portocaliu a fost prelungit și include mai multe localitați

- Furtuna de noaptea trecuta a facut ravagii in Timișoara, dar și in județ. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce vantul a rasturnat pur și simplu doua tiruri, in Calea Șagului, iar șoferii au ramas blocați in interior. De asemenea, vijelia a luat pe sus acoperișuri, a doborat copaci,…