Intervenție dificilă a pompierilor după incendierea intenționată a unei magazii Azi-noapte, in jurul orei 01.20, Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit pe strada Hațeg din oraș cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD pentru protecția personalului propriu pentru stingerea unui incendiu la o magazie de aproximativ 300 mp. In magazie erau depozitate canapele, material plastic, lemnos, carton, astfel ca […] Articolul Intervenție dificila a pompierilor dupa incendierea intenționata a unei magazii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

