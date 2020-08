Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu in localitatea Poarta Alba, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Poarta Alba, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la o autoutilitara produs pe Soseaua Nationala.…

- Incendiu in Navodari, pe strada CorbuluiInspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati duminica, 2 august, sa intervina la un incendiu produs in judetul Constanta.Conform primelor date furnizate de salvatori, este vorba de o locuinta care a fost cuprinsa de foc, in…

- Incendiu in Dobromir Deal, judetul Constanta O casa a luat focPompierii militari constanteni au fost solicitati luni sa intervina la un incendiu produs la o casa din localitatea Dobromir Deal, judetul Constanta.Conform primelor date furnizate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea"…

- Bucataria unui apartament a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Angajații IGSU au reușit sa salveze un barbat care se afla in interior, iar vecinii au evacuat trei copii in varsta de 2 și 10 ani și unul de 10 luni. Copiii nu au avut de suferit și se afla in afara oricarui pericol.

- Nu mai puțin de 12 ore fara oprire au fost nevoiți sa intervina pompierii din cadrul ISU Arad, dupa ce un trasnet a declanșat un incendiu la un depozit din localitatea Dorobanți, in apropiere de frontiera cu Ungaria. „Detașamentul de pompieri Arad, in cooperare cu SVSU Macea și SVSU Curtici, a intervenit…

- Incendiu puternic, joi dimineața, in localitatea timișeana Iohanisfeld. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce o casa a fost cuprinsa de flacari. UPDATE. In casa locuia o familie cu 5 copii minori care a ramas pe drumuri

- Incendiu la o casa in localitatea Iohanisfeld, judetul Timis.La ora 04.46,Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la o casa, in localitatea Iohanisfeld.La locul interventiei s au deplasat 2 autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru…

- O locuinta din localitatea Modelu, de pe strada Liliacului a fost cuprinsa mati dimineata de flacari. Pompierii au fost alertati la ora 8.45 si s-au deplasat la incendiu cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor SMURD.