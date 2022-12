Stiri pe aceeasi tema

- In numai o zi, opt persoane au avut nevoie de interventia de urgenta a salvamontistilor. Este vorba despre cinci apeluri pentru Salvamont Lupeni si trei apeluri pentru Salvamont Gorj. „In cazul acestor interventii au fost salvate 8 persoane, 5 dintre acestea fiind predate Serviciului de Ambulanta sau…

- Dispeceratul National Salvamont informeaza ca, in ultimele 24 de ore, s-au primit opt apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Este vorba despre cinci apeluri pentru Salvamont Lupeni si trei apeluri pentru Salvamont Gorj. Au fost salvate 8 persoane „In cazul acestor interventii…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s au primit 11 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: 2 apeluri pentru Salvamont Gorj, 2 apeluri pentru Salvamont Sibiu, 2 apeluri pentru Salvamont Suceava, 1 apel pentru Salvamont Mure , 1 apel pentru…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s au primit 14 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: 4 apeluri pentru Salvamont Cluj, 2 apeluri pentru Salvamont Mures,1 apel pentru Salvamont Harghita, 1 apel pentru Salvamont Caras Severin,1 apel pentru…

- Doua persoane au murit, iar alte cinci au fost ranite in cursul zilei de sambata in zonele montane din țara. In total, salvamontiștii au salvat 19 persoane. Potrivit Salvamont Romania , sambata au fost primite 14 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor., astfel: 4 apeluri…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s au primit 10 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: 2 apeluri pentru Salvamont Sibiu,1 apel pentru Salvamont Busteni,1 apel pentru Salvamont Bihor, 1 apel pentru Salvamont Bistrita Nasaud, 1 apel pentru…

- Salvamont: 16 persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore. Cate au fost transportate la spital In ultimele 24 de ore, 16 persoane au fost salvate din munți, a anunțat Salvamont. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 14 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor.…

- Marti, in jurul orei 11:40, un apel la 112 a anuntat un accident de circulatie cu victime. Asadar la fata locului, pe DJ 691, in localitatea Fibiș au sosit de urgenta echipaje de la ISU Timis, Ambulanta si IPJ. Ajunși la locul intervenției, salvatorii au constatat ca in accident au fost implicate mai…