INTERNAȚIONAL Maimuțele au furat probe de sânge contaminat. Au atacat un cadru medical Atacul s-a produs in aceasta saptamana in momentul in care un tehnician care lucreaza intr-un laborator medical mergea pe jos prin campusul Facultatii de Medicina din Meerut, un oras situat la o distanta de 460 de kilometri nord fata de Lucknow, capitala statului indian Uttar Pradesh. "Maimutele au insfacat mostrele si au fugit cu aceste probe sangvine recoltate de la patru pacienti cu COVID-19, care se afla in prezent sub tratament... a trebuit sa prelevam noi probe de sange de la ei", a declarat medicul S.K. Garg, un oficial de rang inalt din conducerea acestei facultati indiene. Conform autoritatilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

