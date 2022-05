Interes aproape zero pentru doza 4: în cabinetele de vaccinare bate vântul Administrarea dozei a patra de vaccin anti-COVID in cabinetele medicilor de familie a inceput la Iasi cu un numar foarte mic de pacienti dornici sa se imunizeze. Medicii de familie spun ca acum vin persoane care vor sa se vaccineze cu doza a treia, doza „booster", pentru ca vor sa plece la munca in strainatate, iar in unele tari le este inca solicitata schema completa de vaccinare. Cat despre doza 4, interes tinzand spre zero: nici nu se mai discuta despre Covid. „Acum adresabilitatea este mai mare la doza a treia, insa nu sunt foarte multe programari. Pentru doza a patra sunt in special persoane… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

