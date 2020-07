Intemperii în Japonia: Cel puţin 20 de morţi şi 200.000 de sinistraţi în urma ploilor torenţiale Doua persoane au murit si alte 16 persoane au fost declarate decedate in vestul Japoniei, in urma ploilor torentiale care au provocat deversarea unor cursuri de apa si alunecari de teren, au raportat duminica mass-media locale citate de AFP. O femeie si un barbat, ambii octogenari, au murit in alunecarile de teren survenite in doua municipalitati diferite din regiunea Kumamoto, potrivit televiziunii publice NHK si altor medii nationale. Alte 16 persoane au fost gasite "fara semne vitale", o fraza folosita adeseori in Japonia pentru desemnarea unor victime inainte ca decesul acestora sa fie confirmat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

