Intemperii în Japonia: 1,3 milioane de persoane au primit ordin de evacuare, după ce ploile torenţiale au făcut 50 de victime Peste 1,3 milioane de locuitori ai insulei japoneze Kyushu (sud) au primit ordin de evacuare pe fondul ploilor torentiale inregistrate marti, in timp ce numarul deceselor provocate de aceste intemperii pe insula a crescut la 50, au informat autoritatile locale, potrivit DPA.



O femeie de 87 de ani a fost confirmata decedata dupa ce a fost descoperita in casa sa inundata din orasul Omuta luni seara - aducand bilantul deceselor in urma ploilor torentiale care s-au abatut de sambata asupra insulei la 50, a raportat agentia de presa Kyodo, citand oficialitati locale.



Doua centre…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

