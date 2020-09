Stiri pe aceeasi tema

- Prea multi copii din tarile dezvoltate nu detin competente de matematica si citire de baza si sunt afectati de o stare de sanatate mintala si emotionala precara si de obezitate, conform unui raport al Fondului International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF). Raportul prezinta…

- Intreprinderile mici și mijlocii reprezinta motorul economiei, contribuind la reducerea saraciei și a inegalitații veniturilor, in special in țarile in curs de dezvoltare; cu toate acestea, pandemia provocata de Covid-19 a avut un impact major asupra performanței acestora. Pentru a ilustra modul de…

- Întreprinderile mici și mijlocii reprezinta motorul economiei, contribuind la reducerea saraciei și a inegalitații veniturilor, în special în țarile în curs de dezvoltare; cu toate acestea, pandemia provocata de Covid-19 a avut un impact major asupra performanței acestora, arata…

- Uniunea Europeana face demersuri pentru introducerea taxei digitale in pofida opozitiei Washingtonului, blocul comunitar precizand ca, desi prefera ''un consens global'', va actiona singur daca este nevoie, relateaza miercuri politico.eu, potrivit Agerpres. La 17 iunie, secretarul Trezoreriei americane,…

- Uniunea Europeana face demersuri pentru introducerea taxei digitale in pofida opozitiei Washingtonului, blocul comunitar precizand ca, desi prefera ''un consens global'', va actiona singur daca este nevoie, relateaza miercuri politico.eu. La 17 iunie, secretarul Trezoreriei…

- Statele Unite și-au anunțat dorința de a nu „continua” negocierile de la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind taxarea marilor companii tehnologice, precum Google, Amazon, Facebook și Apple(GAFA). “O provocare”, a reacționat vizibil iritat ministrul ministrul francez al…

- Economia globala va inregistra cel mai semnificativ declin pe timp de pace dintr-un secol, inainte de a se redresa anul viitor, de pe urma recesiunii provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…

- OECD: Economia globala va inregistra cel mai semnificativ declin pe timp de pace din ultimii 100 de ani Economia globala va inregistra cel mai semnificativ declin pe timp de pace dintr-un secol, din cauza recesiunii provocate de pandemie, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia pentru…