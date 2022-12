Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Frantei, Brigitte Macron, a primit-o luni la Palatul Elysee pe Olena Zelenska, Prima Doamna a Ucrainei, cu care a discutat despre ajutorul pentru reconstructia de spitale in aceasta tara in razboi si despre primirea de copii in Franta, informeaza AFP.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat duminica la telefon cu Volodimir Zelenski, in special pentru a pregati noua conferinta de sprijin pentru Ucraina, care va avea loc marti la Paris.

- - Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, a declarat, marți, ca in Ucraina au sosit sistemele franceze de rachete cu lansare multipla MLRS LRU M270. "LRU din Franța a sosit in Ucraina. '...' Acesta este un rezultat vizibil al prieteniei dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut marti primarilor din Franta sa furnizeze Ucranei ajutoare pentru a impiedica Rusia sa se foloseasca de frigul din aceasta iarna "ca de o arma de distrugere in masa", intr-un mesaj difuzat la Congresul Asociatiei Primarilor din Franta (AMF), la Paris,…

- Franta va gazdui in noiembrie o ''conferinta de sustinere a Moldovei'', pe fondul conflictului Rusiei din Ucraina, a anuntat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, transmite AFP. Macron a explicat, in finalul summitului european de la Bruxelles, ca liderii participanti au "insistat asupra necesitatii"…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a reafirmat, luni, sprijinul sau deplin fata de Ucraina, in cadrul unei convorbiri cu omologul sau, Volodimir Zelenski, si a exprimat angajamentul Frantei de a-si intensifica sprijinul, inclusiv prin echipamente militare, a comunicat Palatul Elysee. Rusia a…

- Președinții Franței și Ucrainei, Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski, au avut o convorbire telefonica, duminica, despre situația de pe front, iar liderul de la Paris a promis, in continuare, sprijinul Franței pentru ca Ucraina sa iși redobandeasca suver