Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Moldova, Kent D.Logsdon, s-a intalnit cu Vadim Krasnoselski și Vitali Ignatiev la Tiraspol. Ambasadorul a reafirmat angajamentul SUA fața de procesul de reglementare in formatul „5+2” condus de OSCE, „ca unicul for pentru a obține o soluționare pașnica a conflictului transnistrean,…

- Ambasadorul SUA in Moldova, Kent D.Logsdon, s-a intalnit cu Vadim Krasnoselskii și Vitali Ignatiev la Tiraspol. Ambasadorul a reafirmat angajamentul SUA fața de procesul de reglementare in formatul „5+2” condus de OSCE, „ca unicul for pentru a obține o soluționare pașnica a conflictului transnistrean,…

- OSCE susține in continuare rezolvarea conflictului transnistrean pe cale democratica, cu respectarea suveranitații și integritații teritoriale a Republicii Moldova și acordarea unui statut special Tiraspolului.Declarația a fost facuta de președintele in exercițiu al Organizației pentru Securitate…

- Ambasadorul SUA la Chisinau, Kent Logsdon, a declarat duminica aceasta ca nu exista deocamdata indicii ca Rusia ar putea intreprinde un atac asupra Republicii Moldova in contextul invaziei ruse in Ucraina, care a intra luni in a 26-a zi, relateaza Deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, "sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ambasadorul belarus in Republica Moldova, Anatoli Kalinin, a fost convocat miercuri la Ministerul de Externe de la Chisinau, dupa ce in spatiul public a fost difuzata o inregistrare video in care presedintele belarus Aleksandr Lukasenko le prezenta marti generalilor sai o harta tactica in care erau…

- Fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari, a publicat un video prin care demonstreaza ca fierul uzat se furnizeaza la Uzina metalurgica din stânga Nistrului în continuare, chiar daca Ministerul Mediului nu i-a acordat licența, potrivit realitatea.md. Din video-ul publicat…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a catalogat drept „afirmații departe de realistatea istorica” declarații președintelui moldovean Maia Sandu conform carora Rusia a trimis in 1992 „oamenii sai" in Transnistria pentru a impiedica Republica Moldova sa devina independenta fata de Uniunea Sovietica…