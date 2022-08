Inspectorii ANPC au decis inchiderea magazinului LIDL din Tatarasi pentru 6 LUNI!

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce saptamana trecuta inspectorii ANPC au inchis temporar magazinul LIDL din cartierul Tatarasi dupa ce in urma unui control efectuat sambata 13 august 2022 au constatat mai multe nereguli legate de produse alterate precum si produse ținute in conditii neconforme, astazi, 18 august, inspectorii…

- ANPC va demara, in perioada urmatoare, actiuni de control Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va demara, în perioada urmatoare, actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, a anuntat directorul general…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – singura instituție din Romania care se ocupa cu instrumentarea cazurilor de insolvența a persoanelor fizice – a inregistrat, in prima jumatate a acestui an, cel mai mare numar de cereri de deschidere a unui dosar de insolvența, raportat…

- La nivelul judetului Constanta, anul acesta au fost inregistrate 3 cereri Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC singura institutie din Romania care se ocupa cu instrumentarea cazurilor de insolventa a persoanelor fizice ndash; a inregistrat, in prima jumatate a acestui an, cel mai…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a inceput o investigație de fond la o serie de companii aeriene care activeaza pe teritoriul Romaniei, ca urmare a sesizarilor referitoare la serviciile oferite de acestea. Ca și in Romania, la nivel european numeroase zboruri au fost anulate in…

- In cursul dupa – amiezii, Alianța Pentru Patrie Iași organizeaza protest impotriva bataii de joc a Guvernului – compensarea cu 50 de bani/litru de carburant. “Haideți, impreuna, sa aratam ca poporul nu doarme și Romania nu este tarlaua lor – cica deconteaza Iohannis bonul de 50 de bani”, au transmi…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat 600 de operatori economici si 2,2 tone de bijuterii din metale pretioase in toata tara, fiind date amenzi de peste 3,3 milioane de lei. Pentru doi operatori economici din Bucuresti a fost propusa suspendarea autorizatiei…

- Horia Constantinescu a fost intrebat, vineri, in Mamaia, la ce ar trebui sa se astepte agentii economici de pe litoral in acest sezon estival de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. “Vom verifica cazierul comercial al fiecaruia dintre cei evaluati, vom sti daca si in anii trecuti…