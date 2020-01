Inspectoratul de Poliție Ungheni avertizează copiii și pe părinții acestora [caption id="attachment_44944" align="alignleft" width="300"] Poza simbol[/caption] In scopul reactionarii adecvate, orientate la prevenirea si contracararea delicventei juvenile, prevenirea traumatismului de diferit gen in randurile copiilor si a infractiunilor comise impotriva lor, in perioada vacantei de iarna, Inspectoratul de politie Ungheni, vine cu niște recomandari pentru copii și parinții acestora: Nu mergeti la joaca la bazinele acvatice, lacuri sau rauri, oricat de rezistent ar parea stratul de gheața. Nu legati prietenii cu persoane care manifesta un comportament deviant. Nu intrati… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

Stiri pe aceeasi tema

- "Cine e acolo? Sunt cel mai bun prieten al tau. Sunt Moș Craciun. Mami! Sunt Moș Craciun. Nu vrei sa fii prietena mea cea mai buna?" Aceasta filmare a fost facuta publica de o mama ingrozita ca un strain i-a spart sistemul de supravegere din casa și a intrat in vorba cu fiica sa de 8 ani. Femeia…

- Perioada urmatoare aduce, odata cu apropierea sarbatorilor de iarna, febra cumparaturilor pentru cei mici. Politistii vin cu o serie de recomandari pentru parinti, bunici si toti cei care vor sa cumpere jucarii copiilor. Pentru ca cei mici sa se bucure pe deplin de ele trebuie sa tineti cont de cateva…

- Venirea pe lume a unui copil este o minune care trebuie sarbatorita. Daca ai printre prieteni sau in familie o mamica ce abia a nascut, știi ca trebuie sa te pregatești de o mare petrecere. La orice petrecere, dar mai ales la un botez, e important sa vii cu un cadou frumos, care sa ii bucure pe proaspeții…

- Parintii copiilor de la cresa ldquo;Licurici" au scris primarului Decebal Fagadau si consilierilor locali PNL cerandu le sa nu inchida cresa.Parintii celor aproximativ 100 de copii sustin ca sunt ldquo;extrem de multumiti de conditiile din cresa, de personal si de serviciile oferite de cresa" si ca…

- Au inceput reducerile de Black Friday, iar aradenii trebuie sa se pazeasca de țepe și de hoți. Inspectoratul de Poliție Județean Arad a facut recomandari pentru cumparaturi in perioada de reduceri. Aradenii care iși fac in aceasta perioada cumparaturile din magazine, trebuie sa fie atenți. „Evitati…

- Copiii din comunitatile defavorizate pornesc cu stangul primii pasi spre educatie si un viitor bun, pentru ca in drumul lor se ivesc o multime de piedici, care incep de la parintii lor si ajung pana la o parte dintre dascali. Parintii, pentru ca nu au...

- In Marea Britanie exista o școala cu un program unic, unede parinții sunt cei care stabilesc perioadele in care elevii iau vacanța. Potrivit clarin.com, la colegiul Shrewsbury parinții sunt cei care aleg vacanțele pentru copii, in orice perioada a anului. Singura condiție este ca elevii sa adune 190…