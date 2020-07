Stiri pe aceeasi tema

- Katty Perry este la prima prezența la Tomorrowland și in același timp acesta ar putea sa fie ultimul event inainte sa nasca. Cum este experiența asta pentru ea ne-a spus in conferința de presa susținuta inaintea Tomorrowland 2020. Iar daca vrei sa (re)traiești experiența Tomorrowland, in exclusivitate…

- Ce a insemnat cel mai mare festival din lume in cifre? Probabil cea mai importanta intrebare de pe buzelor tuturor curioșilor a fost cați oameni au urmarit Tomorrowland live? Un comunicat oficial al organizatorul ne spune ca peste 1 milion de oameni au fost in weekendul 25-26 iulie live pe platforma…

- Tomorrowland este, fara indoiala, cel mai mare festival de muzica electronica din lume. Anul acesta, din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, festivalul s-a mutat online, dar asta nu inseamna decat o noua oportunitate. Tomorroland devine anul acesta Tomorrowland Around the World și aduce la un…

- In vreme de epidemie și evenimentele caritabile arata altfel. Zeci de artisti, persoane publice si influenceri au acceptat provocarea și au intrat in mica topaiala, actiune care are menirea sa ajute 200 de copii din familii vulnerabile. Vedetele intra in provocarea #24micatzopaiala.

- In urma cu cateva ore, John Legend a facut o postare emotionanta pe instagram. Cantaretul a postat un IG TV in care vedem o echipa formata din medici si asistenti care danseaza pe una dintre piesele lui, chiar in spital. Provocarea venita direct de pe Tik Tok se numeste #BIGGERLOVECHALLENGE si a inceput…

- Tot mapamondul stie deja ca artista Katy Perry asteapta primul sau copil impreuna cu actorul Orlando Bloom. E o perioada mai mult decat emotionanta in perioada artistei care, celebrand acest moment unic in viata ei, a lansat un nou videoclip pe 15 mai. „Daisies” are deja peste 9 milioane de vizualizari…