Stiri pe aceeasi tema

- Social Trei persoane și-au pierdut viața in incendii de la inceputul anului / Apelul pompierilor: AVEȚI GRIJA DE PERSOANELE IN VARSTA! ianuarie 16, 2024 11:59 “Avand in vedere ca ne aflam in trista situație de a preciza ca de la inceputul acestui an pana in prezent trei persoane și-au pierdut viața…

- Ca urmare a "ajutoarelor" financiare acordate Republicii Moldova de catre Uniunea Europeana, datoria statului crește, in timp ce problemele sociale raman nerezolvate, iar soluționarea acestora este amanata pe termen nelimitat, se afirma intr-o declarație a Partidului "Renastere" din Republica Moldova,…

- Bebelușul era din Brașov și nu era eligibil pentru vaccinare, a anunțat marți, 12 decembrie, INSP.„In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania a fost raportat 1 deces din cauza rujeolei la un copil in varsta de 7 luni (neeligibil la vaccinarea cu ROR) din jud. Brașov, contact cu fratele in varsta…

- Direcția de Asistența Sociala Deva distribuie, marți, 21 noiembrie 2023, tichetele sociale pentru gradinița, aferente lunii octombrie 2023. Stimulentul educațional se acorda preșcolarilor care provin din familii cu venituri mici și este condiționat de prezența zilnica a copiilor la gradinița.…