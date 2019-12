INS DEZUMFLĂ gogoașa creșterilor salariale: majorările, datorate disponibilizărilor sau încasărilor mai mari Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna octombrie de 3.116 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%), arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,6%, conform News.ro. In luna octombrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5090 lei, cu 49 lei (+1%) mai mare decat in luna septembrie 2019. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3116 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%). Valorile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna octombrie de 3.116 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%), arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna octombrie de 3.116 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%), arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Angajați bogați vs. angajați saraci. Unde lucreaza salariații care caștiga peste 7.000 lei in mana Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna octombrie de 3.116 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%), arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). Comparativ…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna septembrie de 3.082 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 38 lei (+1,2%), arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut…

- In luna septembrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5041 lei, cu 60 lei (1,2%) mai mare decat in luna august 2019. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3082 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 38 lei (1,2%), noteaza Institutul Național de Statistica. Valorile cele mai…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3082 lei in luna septembrie a acestui an, in crestere fata de luna precedenta cu 38 lei (1,2%), iar valorile cele mai mari s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (7108 lei), potrivit…

- Salariul mediu net a depașit 3.000 de lei. Cel mai mare caștig mediu a ajuns la 7.100 lei, in industria IT Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.082 lei in luna septembrie a acestui an, in crestere fata de luna precedenta cu 38 lei (1,2%), anunța INS. Valorile cele mai mari s-au înregistrat…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna august de 3.044 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 75 lei (-2,4%), arata datele transmise marti de Institutul National de Statistica (INS).