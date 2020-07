Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Statistica (INS) a revizuit contribuția investițiilor la creșterea economica din trimestrul I 2020 in creștere de la 0,9% la 2%, a scris ministrul Finanțelor, Florin Cițu, marți, pe...

- Rata somajului in Romania a urcat la 5,2% in mai 2020, la nivelul celei din a prima parte a anului 2017, rata somajului la barbati fiind cu 2,1 puncte procentuale mai mare decat la femei, informeaza, joi, intr-un comunicat, Institutul National de Statistica."Rata somajului in luna mai 2020…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 65,4% in primul trimestru al acestui an, in scadere cu 0,6 puncte procentuale fata de trimestrul anterior, iar rata somajului s-a situat la 4,3%, in crestere cu 0,4 pp fata de trimestrul anterior, conform datelor publicate vineri…

- Rata somajului in primul trimestru al anului a fost de 4,3%, in crestere cu 0,4 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior si cu 0,2 puncte procentuale fata de aceeasi perioada a anului anterior, arata datele publicte vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistica rata somajului in luna aprilie 2020 a crescut la nivelul celei de acum 2,5 ani (a doua parte a anului 2017), respectiv cu 0,2 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna precedenta (4,8 fața de 4,6%).Citește și: VERDICT POLITIC…

- INS: Rata inflatiei este in scadere Rata inflatiei este în scadere, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica referitoare la evolutia din luna aprilie. Statistica oficiala arata ca inflatia anuala calculata din aprilie 2019 pâna luna trecuta s-a redus…