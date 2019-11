Stiri pe aceeasi tema

- Stelistii Gabriela Ioana Gadea si George Adrian Ratiu au cucerit fiecare cate doua medalii de aur, joi, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Miercurea Ciuc. Gabriela Ioana Gadea s-a impus la 100 m spate, dar si cu stafeta de 4x50 m liber a clubului. George Adrian…

- Campionatele naționale de inot se desfașoara in aceasta saptamana la Miercurea Ciuc. Ioan Gherghel (41 de ani), participant la trei ediții de Jocuri Olimpice in proba de fluture, critica modul in care a fost organizata competiția. Gherghel a incarcat pe facebook un clip video in care fundalul este…

- De curand, s-a desfasurat, la Buzau, Campionatul National de Rachetomodele, clasele S1, S3, S4, S6, S8 si S9, la care au participat si sportivi legitimati la SCM Gloria Buzau. Rezultatele lor au fost bune si foarte bune, ei obtinand 6 medalii de aur, 5 medalii de argint si 2 medalii de bronz. LOC I…

- Campionatul juniorilor republicani se apropie de finalul primei „jumatati”, formatul competitiei fiind schimbat in acest sezon, din nou, de catre Federatia Romana de Fotbal, astfel ca se joaca, practic, doua „mini-campionate” cu cate 14 etape, primul dintre ele fiind aproape de final. Cu o etapa inainte…

- Formația Rapid București a fost învinsa, sâmbata, în Regie, de Viitorul Pandurii Târgu Jiu, scor 2-1, în a șasea etapa din Liga 2. În urma acestui rezultat, Rapid se afla pe poziția a șaptea, iar Viitorul ocupa locul al optulea.Manole (Rapid) a înscris în…

- Federatia Romana de Yachting, cu sprijinul Marinei Eforie Nord si Black Sea Competition, a organizat, timp de o saptamana, intrecerile Campionatului National, editia 2019, la clasele Optimist, Laser 4.7, Laser Radial si 420. Editia de anul acesta a Campionatelor Nationale a reunit la malul marii cei…

- De sute de ani, cainele este cunoscut drept cel mai bun prieten al omului și, indiferent de rasa, dimensiune sau aspect, cainele este cel mai iubit animal de companie din istoria omenirii. In fiecare an celebram ziua internaționala a cainelui, in semn de respect pentru dragostea și loialitatea pe care…