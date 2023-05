Înlocuiește becul din tavan cu o lustră LED modernă. Ești aici pentru ca iți dorești sa ai cea mai tare locuința, iar noi suntem aici sa te ajutam. In acest articol vom vorbi despre iluminatul interior cu candelabre și lustre LED moderne, care sa transforme locuința ta in cel mai fain loc din lume. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul fiu-tata s-a produs in 1 martie 2023, fiind nevoie de intervenția Poliției pentru a se calma spiritele. Fiul l-ar fi agresat pe tatal sau și a vrut sa-l scoata afara din casa. Din constatarile organelor de politie rezulta ca la data de 01.03.2023 au avut loc acte de violenta intre reclamant…

- Cei mai mulți dintre noi petrecem mare parte din timpul nostru in interior, mai ales acasa, motiv pentru care calitatea aerului pe care il respiram este esențiala pentru sanatatea noastra și a celorlalți membri ai familiilor noastre. Majoritatea timpului dintr-o zi il petrecem facand tot felul de activitați,…

- “La data de 5 martie a.c., in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au fost sesizați de catre un barbat, despre faptul ca fratele sau in varsta de 50 de ani, din municipiul Ploiești se afla inconștient in locuința.Totodata, la sediul Secției nr.3 de Poliție…

- Deces al unui barbat in varsta de doar 37 de ani. Barbatul a fost gasit in propria locuinta de pe Calea Timisorii, din Arad. Politistii au fost sesizati aseara de faptul ca un barbat a fost gasit decedat in casa sa. Cadavrul a fost transportat la S.J.M.L. Arad, pentru efectuarea autopsiei, in vederea…

- Primaria Chitila a inmanat cheile apartamentelor in care vor locui aproape 50 de cetațeni 23 de familii cu situație locativa și sociala critica au primit cheile noilor apartamente ce le-au fost repartizate de catre Primaria orașului Chitila in blocul de locuințe sociale din strada Magnoliei nr. 2A.…

- Doi barbati au murit in aceasta dimineata intr un incendiu ce le a cuprins locuinta aflata in judetul Iasi. Potrivit ISU Iasi, Dispeceratul integrat ISU SMURD SAJ Iasi a fost anuntat pin SNUAU 112 la ora 06.55 despre producerea unui incendiu la o casa in localitatea comuna Comarna, judetul Iasi.La fata…

- Despre utilitatea acestor electrocasnice nu cred ca este cazul sa vorbim, cu greu ne imaginam o locuința moderna fara o mașina de spalat rufe. Tocmai de aceea, atunci cand ea se defecteaza, cautam un service reparații mașini de spalat rufe la domiciliu in București-Ilfov sau in localitatea in care locuim,…

- Pompierii militari din cadrul Garzii de Interventie Budesti au actionat cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, timp de trei pentru lichidarea incendiului iybucnit la un imobil din localitatea Plataresti In data de 07.02.2023, ora 03.41, doua echipaje specializate de stingere din cadrul Garzii…