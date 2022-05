Stiri pe aceeasi tema

- Romania are astazi cele mai importante garanții de securitate si este parte a celei mai puternice alianțe militare, NATO și a Uniunii Europene The post Președintele UMPMV – Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Fortelor Terestre Romane: „Romania a devenit un aliat de nadejde al marilor puteri ale lumii" appeared…

- Creșterea suprafețelor irigate reprezinta un obiectiv de o importanța strategica, atat pentru dezvoltarea agriculturii și economiei romanești, cat și pentru asigurarea securitații alimentare. Este mesajul pe care l-am transmis premierului Nicolae Ciuca prin intermediul unei interpelari parlamentare.…

- „Vagonul ratacitor" este titlul celui mai nou roman semnat de Gabriel Ben Meron. Acesta, insa, e doar pseudonimul literar aparținand reputatului medic ATI israelian, originar din Romania, profesor emerit, publicist și eseist, prof. dr. Gabriel M. Gurman. Romanul este aparut inițial in limba ebraica.…

- O bunica de 84 de ani din judetul Mures a devenit cel mai varstnic donator de organe din Romania. Dupa o viata implinita, continua sa traiasca prin cei pe care ii salveaza dupa moarte. Donatoarea octogenara i-a redat sansa la viata unui barbat cu cancer la ficat si altor doi pacienti care aveau nevoie…

- Romania prin vocea ministrului Energiei Virgil Popescu, alaturi de Bulgaria și Grecia, au solicitat joi, 24 februarie, convocarea unui consiliu extraordinar al miniștrilor Energiei, dupa ce joi dimineața Rusia a atacat Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Deputatul USR PLUS Mures, Adrian Giurgiu, a propus ministrului Transporturilor si ministrului Afacerilor Interne inlocuirea rondurilor de la intrarile din localitati, amenajate pe sosele, cu radare fixe semnalizate, ca solutie pentru reducerea numarului accidentelor rutiere.In 2019, Romania a inregistrat…

- Gabriel Oprea, fost vicepremier pe securitate naționala și ministru al Apararii, lider UNPR, saluta poziția ferma a șefului Alianței The post Tensiuni Ucraina. UMPMV saluta poziția ferma a șefului NATO: „Romania nu este singura" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Tensiuni Ucraina.…

- Romania trebuie sa faca fața noii realitați a tarifelor din energie The post Theodor Stolojan: „Trebuie sa ne aliniem la noua realitate a prețurilor. Avem nevoie de indexari salariale și de pensii" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Theodor Stolojan: „Trebuie sa ne aliniem la…