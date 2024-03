Stiri pe aceeasi tema

- Mucenicii sunt nelipsiți din tradiția romaneasca, fiind savurați in fiecare an pe data de 9 martie, cu ocazia sarbatorii creștin ortodoxe a Sfinților Mucenici. In aceasta zi, gospodinele din intreaga țara se straduiesc sa pregateasca acest desert delicios, imparțindu-se in doua categorii: cele care…

- In Romania, gospodinele prepara doua tipuri de mucenici, cei moldovenești și cei muntenești. Primii arata ca un colac cu miez de nuca si miere, iar cei muntenești sunt fierți in apa cu mirodenii si nuca. In randurile de mai jos iți dezvaluim secretul mucenicilor muntenești.Multa lume nu știe cata apa…

- Vrei sa pregatești o rețeta speciala de mucenici moldovenești in aceasta primavara? Playtech Știri iți explica ce ingredient secret trebuie sa adaugi in sirop, pentru a aromatiza desertul. Cum sa folosești siropul de la mucenici ramas in bucatarie. Nu il risipi! De unde provine tradiția prepararii mucenicilor…

- Mucenicii sunt la mare cautare in aceasta perioada. De la mic la mare, romanii poftesc dupa unele dintre cele mai populare bunatați tradiționale. Fie ca sunt fierți, fie ca sunt la cutor, fie ca sunt cumparați, fie preparați in propria gospodarie, mucenicii sunt pe masa fiecarui roman la inceput de…

- Vestitul maestru bucatar Petrișor Tanase ne-a oferit rețeta sa de mucenici, atat moldovenești, cat și muntenești, pe care și el ii prepara, pe 9 martie, ziua in care cei 40 de Sfinți Mucenici sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa. In exclusivitate pentru Playtech Știri, realizatorul emisiunii culinare…

- Mucenicii se sarbatoresc an de an la data de 9 martie atunci cand Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe cei 40 de Sfinti Mucenici. Insa, gospodinele desavarșite iși pregatesc inca de pe acum rețeta preferata a acestui desert. Iata rețeta de mucenici muntenești a Roxanei Blenche. Cum sa prepari un desert…

