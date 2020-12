Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai, a transmis luni, dupa ce in spațiul public a aparut proiectul guvernamental de inghețare a unor venituri in 2021, ca inghețarea salariilor bugetarilor va avea efecte in lanț. „Vasilica premieru' iși incepe mandatul in forța! Guvernul CDR 2 (PNL,…

- Guvernul s-a reunit, luni, in sedinta, de la ora 17.00. Potrivit unui comunicat al Guvernului, principala tema a fost proiectul de ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Potrivit unor surse ale Antena3, Guvernul Cițu a decis sa creasca alocațiile…

- Guvernul vrea sa creasca salariul minim brut pe țara garantat in plata pentru anul 2021 cu 70 de lei. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Potrivit Executivului, premierul Florin Citu și ministrul…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca exclude taierea sau inghetarea salariilor bugetarilor, dar ca se poate lua in calcul inghetarea salariilor demnitarilor, lucru care a fost facut si in 2020. "Este o tema falsa. Infirm categoric acest scenariu, infirm categoric cresterea taxelor.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu se are in vedere reducerea programului de munca al bugetarilor sau al salariilor in acest sector, intrucat ”astfel de masuri accentueaza criza economica si efectele revenirii se amana pe o perioada mai lunga”.

- Programul de guvernare al PNL nu vorbeste despre inghetarea salariilor bugetarilor, dar, cu certitudine, salariile demnitarilor vor fi inghetate, a declarat, joi seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu, la Antena 3. Acesta a fost intrebat care este punctul sau de vedere in legatura cu afirmatia economistului…

- Programul de guvernare al PNL nu vorbeste despre inghetarea salariilor bugetarilor, dar, cu certitudine, salariile demnitarilor vor fi inghetate, a declarat, joi seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu, la Antena 3. Acesta a fost intrebat care este punctul sau de vedere in legatura cu afirmatia…

- ​Propunerea pe care România o va face Comisiei Europene privind Planul național de recuperare și reziliența a fost principala tema de discuție în cadrul consultarilor de vineri ale premierului Ludovic Orban cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, potrivit unui comunicat…