ING suspenda plata dividendelor, in contextul pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- ING Group NV, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, a anuntat luni ca va urma indicatiile Bancii Centrale Europene si va suspenda plata dividendelor cel putin pana in data de 1 octombrie, in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Vineri, Banca…

- ING suspenda plata dividendelor, dupa ce BCE a cerut bancilor sa foloseasca profiturile pentru a sprijini economia afectata de pandemie ING Groep NV, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, a anuntat luni ca va urma indicatiile Bancii Centrale Europene si va suspenda plata dividendelor cel…

- Fondul Monetar International (FMI) si Banca Mondiala au anuntat marti seara ca testeaza capacitatea miilor de angajati al lor de la Washington de a lucra de acasa, in conditiile in care cele doua institutii financiare internationale se pregatesc pentru reuniunilor lor de primavara, care in acest an…

- Europa trebuie sa vina cu un plan "masiv" de stimulare economica pentru a face fata impactului epidemiei de coronavirus, a declarat luni ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, adaugand ca va propune o serie de masuri la reuniunea de saptamana viitoare a omologilor sai din zona euro, transmite…

- Banca Centrala Europeana a cerut majoritatii celor 3.700 de angajati ai sai de la Frankfurt sa efectueze luni o zi de telemunca, pentru ca institutia sa poata sa isi testeze capacitatea de reactie in cazul agravarii crizei legate de epidemia de coronavirus, a declarat duminica un purtator de cuvant…

- Banca Centrala Europeana este foarte ingrijorata de extinderea epidemiei de coronavirus, a afirmat joi Isabel Schnabel, membru al Comitetului executiv al BCE, intr-un discurs rostit la Londra, transmite Reuters. "Toti suntem foarte ingrijorati de ce se intampla in prezent in privinta raspandirii…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co poarta discutii cu bancile pentru a putea imprumuta o suma de cel putin 10 miliarde dolari, in conditiile in care producatorul de avioane se confrunta cu costuri crescute ca urmare a prabusirii celor doua avioane 737 Max, informeaza postul de televiziune CNBC…

- Turcia spera sa atraga in acest an un numar de aproximativ 58 de milioane de turisti straini si totodata mizeaza pe venituri din turism de peste 40 de miliarde dolari, a declarat luni ministrul turc al Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, transmite Reuters. Oficialul mentionat a precizat ca abia…