Informații din PNL: Cioloș, procent incredibil. ”Vă spun sincer că nu înțeleg” La mitingul de vineri 10 august este de așteptat sa-și faca apariția mai mulți oameni politici din opoziție. Unul dintre aceștia ar putea fi Dacian Cioloș. ”E libertatea fiecaruia de a merge, ca cetațean, pe persoana fizica”, a spus deputatul Prișca in interviul pentru DCNews. ”Deocamdata, pe domnul Cioloș l-am vazut de unul singur. Intr-adevar, prin piața, pe banci, pe la restaurante și hoteluri, prin avioane dar inca n-am vazut nimic concret și inchegat in jurul lui. Intr-adevar, el ca vector de imagine se mișca”, a mai precizat el. ”E intr-un mediu pe care eu nu-l urmaresc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a spus la ultimul Consiliu Național al PNL ca ”Au inceput acțiuni de neimaginat, persoane care indraznesc, atenție, sa-și expuna public opinia anti-PSD sunt luați in plina zi de poliție.” afirmație rapid sancționata de partidele de la putere și de o parte a opiniei publice.…

- Razvan Prișca susține ca știrile false, aparute in presa, referitoare la PNL, au fost inventate de unii membri ai partidului. ''E greu de crezut ca nu s-a scris ceva despre Consiliul Național. La cata avalanșa, știri pe surse am vazut in ultimele luni, unele inventate, altele cu iz de adevar,…

- Un detaliu incredibil a fost facut public pe site-ul Wikipedia, despre Liviu Pleșoianu. Despre deputatul PSD se scrie ca pe langa funcția ocupata in Parlament este și agent al Serviciilor de Informații...

- „Cocota PSD tu si partidul de hoți ordinari cand va platiți datoriile??????????????”, a intrebat un utilizator al rețelei de socializare. „Mai ... Caruțașule, unde m-ai vazut tu pe mine dator la stat ? Mai mult, sunt situații total diferite ... Caruțașule !”, a raspuns Teodorovici. „Te duci in…

- Deputatul USR Tudor Benga spune ca sunt mai multe forme de protest pasnic si ii indeamna pe cei care cer demisia Guvernului sa isi anunte seful luni dimineata ca nu pot ajunge la munca. In opinia lui Benga, daca jumatate de milion de oameni fac asta doua zile, „Guvernul Dancila e istorie“.

- Dupa cateva luni de «pauza competiționala» in politica locala, deputatul PNL Gheorghe Tinel revine cu declarații dure la adresa politicienilor PSD Ialomița. El acuza liderii PSD de «fariseism politic» și «incompetența administrativa». De asemenea, el a taxat dur manipularea electoratului PSD prin intermediul…

- Lipsa unei culturi generale are un impact deosebit de grav pentru un popor. Daca omul nu poseda cunoștințe elementare, atunci, cu siguranța, nu are șansa sa-și spuna o opinie sau sa mai argumenteze ceva in viața aceasta. Trebuie sa recunoaștem: poporul nostru este lipsit, in mare parte, de aceasta cultura…

- Deputatul USR Cristian Seidler, secretar al Camerei Deputatilor, vorbeste, de la ora 11.00, la Adevarul Live, despre campania „Fara penali in functii publice“, negocierile pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila si relatia cu formatiunea condusa de Dacian Ciolos.